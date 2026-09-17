Hannover 96 hat seinen Co-Trainer mit einer Sonderaufgabe bedacht. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Levent Sürme sich aktuell mit möglichen neuen 96-Coaches trifft, um abzuklopfen, ob man zusammenpasst. Dafür wurde der 43-jährige Türke sogar vorübergehend von seinen Aufgaben auf dem Trainingsplatz entbunden. Durchaus kurios, denn normalerweise installieren häufig die Chef- ihre Co-Trainer – und nicht andersherum.

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Heißester Kandidat in Hannover ist Sandro Wagner. Auch mit dem ehemaligen Coach des FC Augsburg traf sich Sürme. Die Rede ist noch von zwei weiteren Kandidaten. Hannover will für den Fall, dass Wagner absagt, gewappnet sein.

Kann Sandro Wagner bei Hannover den Karren aus dem Dreck ziehen? Ja, er ist der Richtige Nein, seine Art passt nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Klar ist: Eine Entscheidung soll schnell fallen. Laut der ‚Bild‘ will 96 die Lösung noch vor dem kommenden Zweitligaspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (13:30 Uhr) präsentieren. Es folgen drei spielfreie Wochen, in denen der Fehlstart unter dem entlassenen Christian Titz korrigiert werden soll.