Fünf Millionen sind zu wenig: Frankfurt im Rennen um Flügel-Juwel

Eintracht Frankfurt streckt die Fühler nach einem vielversprechenden Offensivtalent aus. Laut dem belgischen Portal ‚voetbalnieuws.be‘ gehört der Bundesligist zu den Interessenten für Noah Adedeji-Sternberg vom KRC Genk. Neben den Hessen seien auch die PSV Eindhoven, RB Salzburg und der FC Porto am 20-jährigen Flügelstürmer dran.

Zwar sei Porto derzeit als Favorit auf eine Verpflichtung, doch durch ihren guten Ruf für die Entwicklung junger Spieler dürfte sich die Eintracht ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Günstig wäre der belgische U21-Nationalspieler jedoch nicht. Laut ‚voetbalnieuws.be‘ möchte Genk bei einem Transfer eine hohe Ablöse einstreichen, eine Summe in Höhe von fünf Millionen Euro werde „zweifellos nicht ausreichen“.

Dass Adedeji-Sternberg, der seinen Vertrag erst im August bis 2028 verlängert hat, im Winter einen Wechsel vollzieht, sei aber gut denkbar. Im Team des deutschen Trainers Thorsten Fink konnte er sich bislang nicht als Stammspieler etablieren. In der laufenden Saison stehen nach 756 Einsatzminuten in 18 Partien noch keine Scorerpunkte zu Buche. Allerdings hätte der dynamische Rechtsfuß auch in Frankfurt große Konkurrenz vor der Nase.

Gladbach-Vergangenheit

In Deutschland ist Adedeji-Sternberg, Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter, derweil kein Unbekannter. Zwischen 2019 und 2023 lief der Youngster im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach auf, steuerte für U17 und U19 kumuliert 13 Tore und zwölf Assists in 38 Partien bei. Zuvor hatte er auch in der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen gespielt.