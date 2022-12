Amrabat: „Niemand weiß, was die Zukunft bringt“

Sofyan Amrabat fühlt sich geschmeichelt vom Interesse der großen Vereine. Im Interview mit der ‚Marca‘ schildert der 26-Jährige: „Es ist eine große Ehre, mit solchen Klubs in Verbindung gebracht zu werden.“ Namentlich nennt die spanische Zeitung den FC Barcelona und Atlético Madrid, doch auch Tottenham Hotspur, Inter Mailand und allen voran der FC Liverpool haben ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für seine aktuelle Mannschaft, den AC Florenz, empfinde Amrabat „großen Respekt“. Dennoch liebäugelt er mit einem Wechsel: „Die spanische Liga ist einer der besten Wettbewerbe der Welt. Stark wie die Premier League. Italien ist es auch. Vielleicht spiele ich eines Tages dort. Niemand weiß, was die Zukunft bringt.“ Der Marokkaner, vertraglich bis 2024 an Florenz gebunden, macht derzeit mit seiner Nation bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Am heutigen Mittwochabend (20 Uhr) steht das Halbfinale gegen Frankreich an.

Lese-Tipp

Messi, der Außerirdische | Frankreich greift nach dem dritten Stern