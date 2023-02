Nach Milan-Zoff: Inter plant geheimen Stadionbau

Inter Mailand könnte künftig in einem eigenen Stadion auflaufen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, plant die Führungsebene um Klubbesitzer Steven Zhang den Bau einer eigenen Arena ohne die Beteiligung von Stadtrivale AC. Der Fachzeitschrift zufolge hat man sogar bereits ein entsprechendes Gelände besichtigt und einen Vertrag mit dem Eigentümer aufgesetzt. Lediglich die Stadt Mailand müsse dem Vorhaben noch zustimmen. Wo das neue Objekt stehen soll, bleibt geheim. Zu groß ist die Gefahr, dass das Vorhaben in letzter Sekunde scheitert, so heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell teilen sich die beiden Klubs aus der Modestadt das Giuseppe-Meazza-Stadion. Die geschichtsträchtige Spielstätte soll allerdings abgerissen werden, beide Vereine bemühten sich in den vergangenen Monaten um eine neue Lösung. Nach einem Streit zwischen Zhang und Milans neuem Eigentümer Gerry Cardinal haben sich die Nerazzurri von dieser Idee entfernt. Wie man auf Seiten des schwarz-roten Rivalen auf die eigensinnigen Pläne reagiert, ist noch offen. Konfliktpotenzial bietet die Entscheidung allemal.

Lese-Tipp

Nächster Haaland-Rekord | Osimhen trifft und trifft und trifft…