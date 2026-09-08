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Premier League

United bedient sich bei Liverpool

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Old Trafford @Maxppp

Manchester United hat sich offenbar die Dienste eines heiß gehandelten Mittelfeld-Juwels gesichert. Laut Fabrizio Romano schließt sich Isaac Konde (16) den Red Devils an. Er wechselt aus der Jugendabteilung des FC Liverpool ins Old Trafford, die Formalitäten seien bereits abgeschlossen worden.

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In seiner englischen Heimat wird Konde als Wunderkind bezeichnet. Der Youngster fühlt sich auf dem linken Flügel zu Hause, kann aber auch auf rechts agieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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