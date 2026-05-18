Davies-Ersatz: Bayern trifft Brown

In einer chaotischen Saison bei Eintracht Frankfurt ist Nathaniel Brown einer der wenigen Gewinner. Der 22-Jährige stieg zum deutschen Nationalspieler auf und hat sich auf den Zettel zahlreicher Topklubs gespielt – darunter auch der FC Bayern.

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Sein bekanntes Interesse hat der Rekordmeister nun offenbar nochmal intensiviert. ‚Sport1‘ zufolge gab es bereits ein Treffen hinsichtlich einer Verpflichtung des Linksverteidigers, der in München eine spannende Alternative zum verletzungsanfälligen Alphonso Davies (25) wäre.

Brown steht in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag. Die Eintracht erhofft sich, so war es in der Vergangenheit zu hören, sagenhafte 65 Millionen Euro Ablöse. Doch durch das Verpassen des europäischen Wettbewerbs steigt in Frankfurt der Verkaufsdruck. Der Preis für Brown könnte noch fallen.