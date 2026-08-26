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Leipzig fragt bei Barça-Star an

Bedient sich RB Leipzig beim FC Barcelona? Erste Informationen haben die Sachsen bereits eingeholt.

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Marcel Schäfer schaut skeptisch @Maxppp

Auf der Suche nach einer Verstärkung für das defensive Mittelfeld schauen sich die Kaderplaner von RB Leipzig auch beim FC Barcelona um. Fabrizio Romano vermeldet, dass der Bundesligist sich kürzlich nach den Bedingungen für einen Transfer von Marc Casadó (22) erkundigt hat.

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Der FC Barcelona würde das Eigengewächs gerne für 30 bis 40 Millionen Euro verkaufen, berichteten spanische Medien zuletzt. Spuren führen auch nach Saudi-Arabien und in die Türkei. Zwischenzeitlich galt zudem Borussia Dortmund als interessiert, der BVB hat aber Joey Veerman (27) fürs Zentrum verpflichtet.

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Casadó steht noch bis 2028 in Barcelona unter Vertrag. Sind alle Stars fit, spielt der Spanier (zwei Länderspiele) unter Hansi Flick nur eine Nebenrolle. Als Optionen für das Mittelfeld hat Leipzig unterdessen auch Kaishu Sano (25/Mainz 05), Samir El Mourabet (20/Racing Straßburg) und Robert Andrich (31/Bayer Leverkusen) auf der Liste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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