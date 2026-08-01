Stationäre Behandlung: Bayer verkündet Eichhorn-Schock

Bayer Leverkusen kann vorerst nicht auf Hoffnungsträger Kennet Eichhorn (17) zurückgreifen. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde beim Neuzugang von Hertha BSC nach fachärztlichen Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert.

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Vorangegangen waren laut Bayer eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung. In den nächsten Wochen werde Eichhorn eine stationäre Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung beginnen. Im weiteren Verlauf der Genesung soll dann auf den Aufenthalt ein individueller, sportlicher Aufbau folgen.

„Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält“, gibt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zu Protokoll.