Union bindet Ryerson

Union Berlin treibt die Personalplanungen für die kommenden Jahre voran. Wie die Eisernen mitteilen, hat man sich mit Rechtsverteidiger Julian Ryerson auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das ursprüngliche Vertragspapier des 23-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, über die neue Laufzeit macht der Tabellenachte der Bundesliga keine Angaben.

„Julian hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Er ist als sehr junger Spieler zu Union gekommen, hat sich schnell an das Niveau in Deutschland angepasst und spielt eine wichtige Rolle in unseren Planungen. Julian ist ein guter Fußballer, der uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann. Wir waren uns schnell einig, auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten zu wollen“, freut sich Sportchef Oliver Ruhnert über die Einigung.