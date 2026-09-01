Dem SC Freiburg gelingt ein echtes Statement. Der Sportclub gibt die Verpflichtung des von Eintracht Frankfurt umworbenen Louey Ben Farhat (20) bekannt. Der Angreifer unterschreibt im Breisgau einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen 7,5 Millionen Euro Ablöse an den Karlsruher SC. Bis zu 2,5 Millionen können noch an Boni hinzukommen.

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Ben Farhat wird in der laufenden Saison an den Zweitligisten zurückverliehen und soll planmäßig ab dem kommenden Sommer in Freiburg Bundesligaluft schnuppern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Louey einen äußerst spannenden jungen Spieler an uns binden können. Louey ist technisch sehr beschlagen und besitzt ein gutes Raumgefühl. Er kann selbst torgefährlich werden, aber auch seine Mitspieler richtig einsetzen“, sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach.

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„Mit der Leihe zum KSC haben wir ein optimales Modell gefunden. Louey wird dort weiter Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln können. Gleichzeitig beginnt direkt eine enge Anbindung an den Sport-Club. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit allen Beteiligten, die sobald als möglich los geht“, führt Hartenbach aus.