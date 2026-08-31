Eintracht Frankfurt holt einen neuen Verteidiger an Bord. Lilian Brassier kommt von Stade Rennes in die Finanzmetropole und unterschreibt bei der SGE einen bis 2031 datierten Vertrag.

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Nach FT-Informationen wechselt der Linksfuß für 8,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Brassier soll die Kaderlücke schließen, die der Abgang von Arthur Theate (26) zum FC Bologna hinterlassen hat.

Schon jetzt in aller Munde: Der nächste Adler ist in Frankfurt gelandet 🦅#SGE pic.twitter.com/TKY0pXnsjR — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2026

Sportvorstand Markus Krösche sagt über den Transfer: „Mit Lilian Brassier konnten wir einen physisch starken und schnellen Verteidiger verpflichten, der Zweikämpfe mit großer Intensität führt und gleichzeitig über eine hohe Dynamik verfügt. Wir sind überzeugt, dass Lilian unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird und freuen uns sehr, ihn bei Eintracht Frankfurt begrüßen zu dürfen.“