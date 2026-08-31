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Schnäppchen: Brassier unterschreibt in Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt steht abermals ein französischer Profi auf der Matte. Lilian Brassier verlässt Stade Rennes für eine Ablöse unter seinem Marktwert.

von Dominik Schneider - Quelle: eintracht.com
1 min.
Lilian Brassier klatscht Fans ab @Maxppp

Eintracht Frankfurt holt einen neuen Verteidiger an Bord. Lilian Brassier kommt von Stade Rennes in die Finanzmetropole und unterschreibt bei der SGE einen bis 2031 datierten Vertrag.

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Nach FT-Informationen wechselt der Linksfuß für 8,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Brassier soll die Kaderlücke schließen, die der Abgang von Arthur Theate (26) zum FC Bologna hinterlassen hat.

Sportvorstand Markus Krösche sagt über den Transfer: „Mit Lilian Brassier konnten wir einen physisch starken und schnellen Verteidiger verpflichten, der Zweikämpfe mit großer Intensität führt und gleichzeitig über eine hohe Dynamik verfügt. Wir sind überzeugt, dass Lilian unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird und freuen uns sehr, ihn bei Eintracht Frankfurt begrüßen zu dürfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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