Mit seiner Vorarbeit zum 2:1-Siegtreffer von Patrik Schick gegen den SC Freiburg verzückte Ibrahim Maza am Sonntag die Bundesliga. Kein Wunder, dass Bayer Leverkusen bereits daran arbeitet, den bis 2030 gültigen Vertrag des 20-jährigen Edeltechnikers aufzubessern und zu verlängern. Doch die Konkurrenten um die Gunst des algerischen Nationalspielers (22 Länderspiele) werden immer zahlreicher.

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Wie der Journalist Brahim Hanifi, der unter anderem für den algerischen Privatsender ‚Echorouk TV News‘ über nationalen und internationalen Fußball berichtet, enthüllt, hat Paris St. Germain großes Interesse an Maza. Mehr noch: Der Scheichklub aus der französischen Hauptstadt möchte den Offensivspieler „um jeden Preis verpflichten“.

Das erscheint angesichts der jüngsten Leistungen des Bayer-Profis und dessen Spielerprofil wenig überraschend. Der Youngster passt perfekt in das System von PSG-Coach Luis Enrique und könnte die Mannschaft langfristig verstärken. Eigentlich ist Maza auf der Zehn zuhause, doch für Leverkusen spielte er zu Saisonbeginn auch auf beiden Flügeln im Angriff – eine Flexibilität, die Enrique besonders schätzt.

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In bisher acht Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Maza drei Tore und lieferte ebenso viele Vorlagen. Neben Paris sind dem Vernehmen nach unter anderem der FC Barcelona, Atlético Madrid, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur am Bayer-Youngster dran. Im vergangenen Jahr hatte Bayer zwölf Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC überwiesen.