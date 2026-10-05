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Bundesliga

Erneuter Verletzungsschock bei Werder

von Martin Schmitz - Quelle: werder.de
Felix Agu im Training von Werder Bremen @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss erneut auf Felix Agu verzichten. Wie der Nordklub bekanntgibt, hat sich der Außenbahnspieler im Testspiel gegen Twente Enschede (0:7) eine Verletzung der Wadenmuskulatur zugezogen und fällt bis auf weiteres aus.

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Der 27-Jährige bleibt somit vom Verletzungspech verfolgt. Aufgrund mehrerer Blessuren und des daraus resultierenden Trainingsrückstands wartet der Rechtsfuß in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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