Zweitligist dran: Kehrtwende um Tohumcu?

Holstein Kiel fasst auf der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld den nächsten Bundesliga-Akteur ins Auge. Wie das Portal ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, würden die Störche gerne Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim ausleihen. An die TSG ist der 21-Jährige vertraglich bis 2028 gebunden, gilt dort allerdings schon seit längerem als Abgangskandidat.

Neben Tohumcu, der zudem intensiv mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht wird, beschäftigt sich Kiel auch mit Jonas Meffert (31). Im Bericht wird ausdrücklich betont, dass der deutsche U21-Nationalspieler zusätzlich zu Meffert den Weg an die Förde finden soll.