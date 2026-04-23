WM-Frage um Musiala geklärt

Zwei Wochen ist es her, da sprach Oliver Kahn einen umstrittenen Rat an Jamal Musiala aus. „Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt – vielleicht bin ich noch nicht bereit, in die Zweikämpfe zu gehen – dann muss ich an mir arbeiten, bis ich wieder bereit bin“, so die Bayern- und DFB-Legende bei ‚Sky‘. Hintergrund: Musialas Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer und die Nachwehen.

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Und ja: Zum Zeitpunkt von Kahns Worten sah es ganz schön unrund aus bei Musiala. Der 23-Jährige hatte wegen einer Folgeverletzung gerade die ersten Länderspiele des Jahres verpasst und eine schwache Leistung nach Einwechslung im Champions League-Viertelfinalhinspiel gegen Real Madrid (2:1) gezeigt.

Und dennoch sind Kahns Worte mittlerweile schlecht gealtert, denn Musiala ist auf bestem Wege, wieder der Alte zu werden. In den jüngsten vier Spielen sammelte der Offensivkünstler fünf Scorerpunkte. Auch beim gestrigen 2:0-Sieg im DFB-Pokalhalbfinale gegen Bayer Leverkusen legte Musiala einen Treffer auf.

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Musiala körperlich auf der Höhe

Fast noch wichtiger: Der Rechtsfuß stand in einem wichtigen Spiel 84 Minuten auf dem Platz und zeigte, dass er körperlich wieder in der Lage ist, das hohe Bayern-Tempo mitzugehen. Trainer Vincent Kompany lobte im Anschluss: „Jamal war gut, das war deutlich. Er spielt in den vergangenen Wochen wieder befreit. Er hat jetzt zehn Torbeteiligungen in nicht vielen Spielminuten. Es gibt nicht viele Spieler, die das können. Jetzt kann man sehen, dass diese Spielfreude langsam zurückkommt.“

Auch, wenn Musiala noch nicht wieder jedes Dribbling mit der Selbstverständlichkeit von vor der Verletzung gelingen mag, ist die WM-Frage spätestens jetzt geklärt. Gibt es keinen Rückschlag mehr, wird Musiala in Julian Nagelsmanns Kader für die USA, Kanada und Mexiko stehen – und nach dem Ausfall von Serge Gnabry (30) auch gute Karten auf die Startelf haben. Denn wer 84 Minuten im DFB-Pokalhalbfinale schafft, kann auch am 14. Juni gegen Curaçao mithalten.