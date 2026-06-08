Köln: Die Details zum schnellen Simpson-Pusey-Deal

Der 1. FC Köln wird Jahmai Simpson-Pusey (20) wohl dauerhaft unter Vertrag nehmen. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass die Geißböcke die Festverpflichtung des Innenverteidigers in dieser Woche finalisieren. Zuletzt wurde auch über eine erneute Leihe des Engländers spekuliert.

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Simpson-Pusey verbrachte bereits die Rückrunde in Köln. In elf Einsätzen empfahl sich der Abwehrspieler für einen Verbleib, die mit Manchester City ausgehandelte Kaufoption über acht Millionen Euro wollte der Bundesligist allerdings noch drücken – das ist den Verantwortlichen nun offenbar gelungen.