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Bundesliga

Köln: Die Details zum schnellen Simpson-Pusey-Deal

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Jahmai Simpson-Pusey beim Warmmachen @Maxppp

Der 1. FC Köln wird Jahmai Simpson-Pusey (20) wohl dauerhaft unter Vertrag nehmen. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass die Geißböcke die Festverpflichtung des Innenverteidigers in dieser Woche finalisieren. Zuletzt wurde auch über eine erneute Leihe des Engländers spekuliert.

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Simpson-Pusey verbrachte bereits die Rückrunde in Köln. In elf Einsätzen empfahl sich der Abwehrspieler für einen Verbleib, die mit Manchester City ausgehandelte Kaufoption über acht Millionen Euro wollte der Bundesligist allerdings noch drücken – das ist den Verantwortlichen nun offenbar gelungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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