Schiri-Skandal in England | Anzeige gegen Valverde

Es gibt Dinge, die gibt es eigentlich gar nicht. Wie etwa der lupenreine Ellenbogenschlag von Linienrichter Constantine Hatzidakis gegen Andrew Robertson vom FC Liverpool beim gestrigen 2:2-Remis mit dem FC Arsenal. Die Szene schafft es heute auf die Titelseiten des ‚Daily Mirror‘, ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Mail‘. Die ‚Sun‘ sieht derweil die „Rote Flagge“ für die Schiedsrichter wehen. Das englische Schiri-Komitee hat angekündigt, den Fall zu untersuchen.

Anzeige gegen Valverde

Das beherrschende Thema in Spanien: Der Angriff von Fede Valverde auf Gegenspieler Álex Baena vom FC Villarreal im Parkhaus des Santiago Bernabéu. Schon im Januar soll Baena sich gegenüber Valverde provokativ über die Schwangerschaftskomplikationen von dessen Frau geäußert haben. Das hatte sich der Uruguayer gemerkt und soll Baena nach dem Widersehen in La Liga (2:3) aufgelauert und einen Schlag auf den Wangenknochen verpasst haben. Baena erstattete laut ‚Onda Cer‘ nun Anzeige bei der Polizei. Der 21-Jährige bestreitet zudem, die durchgesickerten Worte über Valverdes Kind gesagt zu haben.

Barça kann davonziehen

Durch Reals Niederlage gegen Villarreal kann der FC Barcelona heute Abend gegen den FC Girona (21 Uhr) einen weiteren großen Schritt in Richtung Meistertitel machen. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt das die „Mission +15“. So viele Punkte Vorsprung hätte Barça bei einem Sieg gegen Girona auf den zweitplatzierten Erzrivalen. Die Meisterschaft wäre damit bei nur noch zehn ausstehenden Spielen so gut wie gebucht. Da die Blaugrana zudem schon aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden sind, können sie sich voll auf die Liga konzentrieren.