Zwei Ziele: Pérez spricht von neuer Ära bei Real Madrid

„Nach den Galaktischen und den vier Champions League-Siegen in fünf Jahren kommt nun eine neue Ära.“ So schreibt und prophezeit es am heutigen Donnerstag die spanische Zeitung ‚as‘. Dem Blatt zufolge hat sich Florentino Pérez zwei große Ziele für die nächsten zwei Jahre gesetzt.

So soll 2021 Kylian Mbappé als neues Aushängeschild zu den Königlichen kommen. Dem französischen Weltmeister wird zugetraut, dass er in die großen Fußstapfen von Cristiano Ronaldo treten kann. Nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Strahlkraft, die ein solcher Transfer mit sich brächte.

Neuer Tempel entsteht

Der 21-jährige Angreifer ist noch bis 2022 an Paris St. Germain gebunden. Eine Verlängerung lehnt Mbappé bislang ab. Bleibt es dabei, müsste PSG im Sommer 2021 verkaufen oder mit einem ablösefreien Abschied ein Jahr später leben.

Verewigen will sich Pérez darüber hinaus mit der Fertigstellung des neuen Estadio Santiago Bernabéu. Bis Ende 2022 soll die Renovierung abgeschlossen sein. Knapp 600 Millionen Euro investiert Real in sein neues Schmuckstück.