Rangnick zurück in die Bundesliga?

Ein Verbleib von Ralf Rangnick als österreichischer Nationaltrainer ist offen. Laut der ‚Sport Bild‘ hat der Verband dem 67-Jährigen ein Angebot zur Verlängerung des nach der Weltmeisterschaft auslaufenden Vertrags vorgelegt. Rangnick zögere allerdings und wolle bis nach den Länderspielen Ende März eine Entscheidung treffen.

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Neben einer Verlängerung soll auch ein Comeback als Sportdirektor – in der Bundesliga oder Premier League – eine ernsthafte Option sein. Ein erneutes Vereinstrainer-Engagement schließe Rangnick dagegen eher aus. Außerdem gebe es Investoren, die ihn als Klub-Entwickler an Bord holen wollen, so die ‚Sport Bild‘.