Nicht nur die Torwart-Suche: Bayerns Katastrophen-WM

Torhüter-Problem für die Rückrunde

Diese Nachricht schockierte nicht nur die Bayern-Fans: Manuel Neuer fehlt dem deutschen Rekordmeister bis zum Ende der Saison. Beim Skilaufen im Urlaub zog sich der 36-jährige Torwart einen Unterschenkelbruch zu. Wie Hasan Salihamidzic erklärt, sucht man auf Hochtouren nach einer Lösung: „Wir werden alle Optionen prüfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Medien kursieren unzählige Gerüchte, wer die vorübergehende Nummer eins des FC Bayern werden soll. Ein Favorit soll sich mittlerweile herauskristallisiert haben. Denn Alexander Nübel ist von den Bayern an die AS Monaco verliehen, laut Salihamidzic wäre der 26-Jährige die „naheliegendste Lösung“. Brazzo erklärt allerdings auch: „Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort.“ Unklar ist zudem, ob sich Nübel nach einer Neuer-Rückkehr nochmal auf die Bank setzt.

Lese-Tipp

Bayern wartet auf Monaco

Das Torwart-Chaos hat aktuell ein offenes Ende. Weitere gehandelte Namen: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/34), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/27), Keylor Navas (Paris St. Germain/36), Bono (FC Sevilla/31) und Gregor Kobel (Borussia Dortmund/25).

Unter der Anzeige geht's weiter

Körperliche und mentale Baustellen

Julian Nagelsmann dürfte zum Trainingsauftakt erstmal zum Mentaltrainer aufsteigen. Diverse Spieler bringen von der Weltmeisterschaft negative Erfahrungen mit. Noch im Halbfinale stellte der FC Bayern die meisten Spieler (in drei von vier Mannschaften), den Titel konnte keiner dieser Spieler gewinnen.

Die französische Nationalmannschaft mit Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman musste sich im Finale gegen Argentinien (5:7 n.E.) knapp geschlagen geben. Zudem verletzte sich Lucas Hernández schon im ersten Gruppenspiel gegen Australien (4:1) schwer. Mit einem Kreuzbandriss fällt er wie Neuer mehrere Monate aus. Ein herber Verlust für die Bayern-Defensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavard wiederum durfte beim ersten Gruppenspiel noch starten, wurde danach allerdings von Trainer Didier Deschamps nicht mehr berücksichtigt. Der 26-jährige Außenverteidiger soll mehrfach mit negativem Verhalten aufgefallen sein. Ein solches Verhalten kann er sich beim FC Bayern nicht erlauben.

Seinem Teamkollegen Coman blieb nur die Rolle des Einwechselspielers. Im Finale brachte der Flügelspieler nach seiner Einwechslung frischen Wind in die Mannschaft, war sogar daran beteiligt, dass die Partie erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Aber: Auch Coman scheiterte an Argentiniens Keeper Emiliano Martinez, Frankreich verlor das Finale.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als einziger französischer Bayern-Spieler lieferte Upamecano durchgehend ab, war einer der stärksten Innenverteidiger in Katar. Bayern muss hoffen, dass der Franzose gesund bleibt und an seine Leistungen anknüpfen kann. In der Rückrunde soll er eine wichtige Rolle einnehmen.

Erwartungen nicht erfüllt

Matthijs de Ligt

In der Hinrunde gewöhnte sich der Innenverteidiger langsam an die Bundesliga, war am Ende eine tragende Säule der Bayern-Kette, er steht für hervorragendes Kopfballspiel, Zweikampfhärte und einen soliden Spielaufbau. De Ligt bringt also perfekte Anlagen für einen Weltklasse-Innenverteidiger mit. Bei der WM durfte der 23-Jährige allerdings nach dem ersten Spiel fast nur noch zuschauen. Oranje-Trainer Louis van Gaal setzte ihn auf die Bank. Bei Bayern muss sich de Ligt durch die Verletzung von Hernández erneut beweisen und sein Talent untermauern.

Ryan Gravenberch

Der Spielmacher hatte sich deutlich mehr erhofft von seinem Wechsel nach München. Der 20-jährige Niederländer wurde mit hohen Erwartungen an die Säbener Straße geholt, sein Potenzial konnte er bisher selten zeigen. Die Konkurrenz scheint aktuell zu groß, regelmäßige Einsatzzeiten lassen auf sich warten. Die geringe Spielpraxis führte zur Nicht-Nominierung für die WM. Die voraussichtliche Verpflichtung von Leipzig-Star Konrad Laimer macht die Situation für Gravenberch nicht einfacher.

DFB-Team enttäuscht

Bei der Weltmeisterschaft hatte die deutsche Nationalmannschaft mal wieder nichts zu melden. Niederlage gegen Japan (1:2), Unentschieden gegen Spanien (1:1), Sieg gegen Costa Rica (4:2) und somit das enttäuschende Vorrunden-Aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern stellte im WM-Kader der Nationalmannschaft die meisten DFB-Spieler: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry und Thomas Müller. Von der guten Form aus der Hinrunde war wenig zu sehen, bis auf Youngster Musiala konnte keiner wirklich überzeugen. Der Bayern-Vorstand und das Trainerteam hoffen, dass die Spieler schnellstmöglich wieder in die Spur finden.

Kimmich sagte über den Misserfolg: „Es ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere.“ Der 27-Jährige ließ tief blicken und hatte Angst, „in ein Loch zu fallen.“ Doch er zeigte sich auch kämpferisch und möchte bei den Bayern wieder abliefern: „In spätestens vier Wochen heißt es dann wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option."

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Selbstverständnis muss zurückkehren

Für viele Bayern-Spieler war die WM eine große Enttäuschung, nun gilt es allerdings, den Blick nach vorne zu richten, den Schalter umzulegen und an die erfolgreiche Hinrunde anzuknüpfen. Nagelsmann wird alles daran setzen, den Spielern das aktuell fehlende Selbstvertrauen wieder zurückgeben. Keine leichte Aufgabe.