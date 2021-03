Barças Coutinho-Problem | Salah heizt Gerüchte an

Coutinho soll gehen

Der FC Barcelona und Philippe Coutinho gehen im Sommer womöglich getrennte Wege. Zuletzt mehrten sich Meldungen aus Spanien, dass Barça seinen Großverdiener im Sommer von der Gehaltsliste streichen wolle. Die ‚Sport‘ greift die Thematik plakativ auf: „Coutinho, ein ungelöstes Problem.“ Derzeit muss der Brasilianer aufgrund einer Verletzung am Meniskus pausieren. Sollte Coutinho – der bislang 90 Pflichtspiele für die Blaugrana absolviert hat – auf 100 Einsätze kommen, müsste Barça satte 20 Millionen Euro an den FC Liverpool nachzahlen. Ein Szenario, dass sich der klamme La Liga-Riese vermutlich gerne ersparen würde.

Salah spricht über Spanien-Wechsel

Mohamed Salah heizt zum wiederholten Male die Gerüchte um einen Abgang vom FC Liverpool an. In einem Interview mit der ‚Marca‘ spricht der Rechtsaußen von von einem möglichen Abschied: „Es liegt nicht an mir. Wir werden sehen, was passiert.“ Zudem bekräftigt der Ägypter, dass er sich einen Wechsel nach Spanien vorstellen kann: „Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre Fußball spielen. Warum nicht? Niemand weiß, was in Zukunft passieren wird, also vielleicht eines Tages.“ Pikantes Detail: Während der 28-Jährige auf Jürgen Klopp angesprochen zurückhaltend von einem „normalen Verhältnis zwischen zwei Fachleuten“ spricht, lobt er Real Madrids Cheftrainer Zinedine Zidane in den höchsten Tönen: „Er ist ein großartiger Trainer. Er war eines meiner Idole, als ich klein war.“ Ein Treuebekenntnis sieht anders aus.

Presse würdigt Agüero

Nach zehn Jahren, vier Meistertiteln und bislang 257 Treffern wird Sergio Agüero Manchester City am Saisonende verlassen. Sowohl der ‚Daily Express‘ als auch der ‚Guardian‘ würdigen die Leistungen des argentinischen Angreifers auf ihren Titelseiten. Der ‚Daily Telegraph‘ glaubt nun, dass die Citizens ihre Bemühungen um Borussia Dortmunds Erling Haaland intensivieren werden.