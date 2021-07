Malen schon im BVB-Trainingslager

Borussia Dortmund dürfte in Kürze den Transfer von Donyell Malen verkünden. Wie ‚Bild‘ und ‚Sport1‘ unisono berichten, ist der niederländische EM-Teilnehmer bereits im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz eingetroffen. Der Vertrag soll noch heute unterschrieben werden.

In den vergangenen Tagen zeichnete sich bereits deutlich ein Malen-Transfer nach Dortmund ab. Gerade erst haben die Schwarz-Gelben in den Verhandlungen mit der PSV Eindhoven den Durchbruch erzielt. 30 Millionen Euro plus Boni stehen als Ablöse im Raum.

Bei der Borussia folgt Malen auf den zu Manchester United gewechselten Jadon Sancho. Wie der Engländer ist der Oranje-Kicker (13 Länderspiele) schnell und dribbelstark. Mit 22 Jahren steht er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.