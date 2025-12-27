Ramos vor PSG-Flucht | Chelsea plant Ausverkauf

Anfield statt Abstellgleis

Die Zeit von Gonçalo Ramos bei Paris St. Germain könnte schon bald ein vorzeitiges Ende finden. In dieser Spielzeit stand der 24-Jährige erst in acht Ligaspielen in der Startelf, in der Champions League durfte er noch gar nicht von Beginn an ran. Nun bietet sich ein attraktiver Ausweg für den Portugiesen: Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, erwägt der FC Liverpool eine Leihe des Mittelstürmers. Nach der schweren Verletzung von Alexander Isak (26) suchen die Reds händeringend nach einem kurzfristigen Ersatz.

Für Ramos wäre ein Wechsel an die Anfield Road die Chance zur Flucht aus dem enttäuschenden Pariser Kapitel. Mit großen Vorschusslorbeeren und für 65 Millionen Euro war er von Benfica Lissabon gekommen, konnte die Erwartungen jedoch nie ganz erfüllen. Eine sechsmonatige Leihe steht nun im Raum, die dem Rechtsfuß erlauben würde, vor der im Sommer anstehenden Weltmeisterschaft Spielpraxis zu sammeln, um sich bei Nationaltrainer Roberto Martínez zu empfehlen. Zur Erinnerung: Bei der vergangenen WM verdrängte er Cristiano Ronaldo (40) aus dem Sturmzentrum und erzielte einen Dreierpack im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1).

Chelsea will ausmisten

Beim FC Chelsea steht im Januar die Kaderbereinigung ganz oben auf der Agenda. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, arbeiten die Blues mit Hochdruck daran, prominente Namen von der Gehaltsliste zu streichen. Allen voran Axel Disasi (27) und Raheem Sterling (31), die unter Enzo Maresca keine Rolle mehr spielen und fürstlich verdienen, sollen den Verein verlassen. Bei Disasi wird ein Leihgeschäft innerhalb Englands oder ein Verkauf ins Ausland präferiert. Der Abgang von Sterling wird hingegen etwas schwieriger zu realisieren, da der Engländer über 340.000 Euro pro Woche einstreicht und London aus familiären Gründen nur ungern verlassen möchte.

Kurios: Chelsea darf bei weiteren Leih-Abgängen nur sehr eingeschränkt handeln. Da das Kontingent von sechs internationalen Leihplätzen bereits durch Akteure wie Nicolas Jackson (24/FC Bayern) oder Aarón Anselmino (24/Borussia Dortmund) voll ausgeschöpft ist, sind weitere Ausleihen ins Ausland vorerst blockiert. Das zwingt den Hauptstadtklub dazu, für Talente wie Tyrique George (19) oder Deivid Washington (20) ausschließlich nationale Lösungen zu finden oder sie permanent abzugeben. Filip Jörgensen (23), der nur die Nummer zwei im Tor der Blues ist und daher wechseln möchte, stünde das gleiche Schicksal bevor. Chelsea möchte ihn aber gerne halten, um keine weitere Baustelle zu riskieren. Die Resterampe an der Stamford Bridge ist eröffnet.