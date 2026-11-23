Die Offensive des FC Bayern ist dieser Tage personell extrem gebeutelt. Nur logisch, dass sich die Verantwortlichen mit potenzieller Verstärkung im Sinne eines Wintertransfers auseinandersetzen.

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War Präsident Herbert Hainer kürzlich noch der Meinung, dass „wir nicht nochmal in der Winterpause reagieren müssen“, spricht Sportvorstand Max Eberl jetzt schon deutlicher über einen Sturm-Ersatz.

Mit Blick auf die monatelangen Ausfälle von Harry Kane (33) und Ismael Saibari (25) meinte der 53-Jährige beim Fanklubbesuch in Ratingen gegenüber ‚Sky‘: „Das müssen wir in Ruhe bewerten. Wie geht es den Jungs? Wie sind sie drauf? Wir werden keinen Aktionismus betreiben und blind sagen, dass wir irgendwas machen müssen. Wenn, dann müsste es Sinn machen.“

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Schwieriger Wintermarkt

Eberl weiter: „Aber ob wir das Wenn machen, das ist noch nicht sicher. Im Winter ist es schwerer, weil sich der Markt im Winter anders darstellt – welcher Verein gibt im Winter seinen besten Spieler ab? Wenn wir beim FC Bayern schauen, dann wollen wir Spieler, die uns besser machen. Oder zumindest das Niveau haben. Dementsprechend müssen wir genau schauen, wie sieht der Kader aus, wann kommen die Verletzten zurück und welche Gegebenheiten können sich auf dem Markt ergeben.“

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Sollte der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen? Ja, ein neuer Stürmer ist unerlässlich Ja, es braucht einen neuen Stürmer und weitere Verstärkung Nein, der Kader ist groß genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Konkrete Spuren sind aktuell noch nicht durchgesickert. Hinter verschlossenen Türen wird der deutsche Rekordmeister aber sicherlich schon über den ein oder anderen Namen diskutiert haben. Grundsätzlich scheint beispielsweise eine Leihe bis zum Sommer denkbar.