Andoni Iraola, der Trainer des FC Liverpool, nimmt seinen medial aktuell stark kritisierten Spielmacher Florian Wirtz in Schutz. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Duell mit dem Linzer ASK am heutigen Mittwoch (18:45 Uhr) erklärte der Spanier: „Wenn man bei großen Vereinen wie dem FC Liverpool spielt und eine gute Leistung zeigt, ist alles einfacher. Aktuell suchen alle nach Antworten bei ihm. Ich glaube, er hat in der Nationalmannschaft einige gute Spiele gezeigt und auch ein Tor geschossen. Und er wird mal bessere und mal schlechtere Spiele haben.“

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Zuletzt hatte Experte und Reds-Legende Jamie Carragher gefordert, den 23-Jährigen aus dem Team zu nehmen. Immer wieder werden Wirtz seine fehlenden Torbeteiligungen angekreidet. Iraola aber betont: „Ich möchte das eher aus einer gesamtheitlichen Perspektive betrachten. Wie hilft er uns, spielt er gut, erzielt er Ergebnisse für uns? Und danach ist es mir egal, ob er das eine oder andere Tor schießt. Ich denke, es geht immer um den Mannschaftserfolg. In dieser Saison habe ich bereits gute Leistungen von Florian gesehen.“