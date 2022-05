Leeds-Interesse an Kristensen

Leeds United will sich offenbar nach Brenden Aaronson (21) einen weiteren Spieler von RB Salzburg sichern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigen sich die Peacocks mit Rasmus Kristensen. Der Rechtsverteidiger steht noch bis 2025 in der Mozartstadt unter Vertrag, wird aber seit geraumer Zeit mit einem Sommerwechsel in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Interesse an Kristensen ist der LUFC aber nicht allein. Vor allem bei Borussia Dortmund und RB Leipzig soll der 24-jährige auf dem Wunschzettel stehen. In England bemüht sich zudem der FC Brentford um den vierfachen dänischen Nationalspieler.