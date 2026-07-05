Bayer legt sich fest: Kofane-Preis explodiert

In den Planungen von Bayer Leverkusen spielt Christian Kofane eine wichtige Rolle. „Wir planen fest mit Kofi“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber der ‚Bild‘. Bei einer dreistelligen Summe ist Leverkusen aber offenbar verkaufsbereit.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ darf der talentierte Stürmer den Verein bei einer Ablöse von 100 Millionen Euro verlassen. Newcastle United und der FC Arsenal strecken die Fühler nach dem Kameruner (sechs Länderspiele) aus. Zwei Klubs, die die aufgerufene Summe bewerkstelligen könnten.

„Er ist ein 100-Millionen-Spieler“, hatte Kofanes Berater Eric Depolo Anfang April gesagt. Das sehen die Verantwortlichen bei Bayer anscheinend auch so. Vor Monaten war von einem Preisschild von 60 bis 70 Millionen Euro die Rede, das die Rheinländer nun aber nach oben geschraubt haben. Vertraglich gebunden ist der 19-Jährige noch bis 2029.