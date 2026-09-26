Tuchel streicht Liverpool-Profi

Wenn England heute Abend Weltmeister Spanien in der UEFA Nations League empfängt, wird Rio Ngumoha nicht im Aufgebot stehen. Der ‚BBC‘ zufolge wurde der 18-jährige Flügelstürmer vom FC Liverpool von Thomas Tuchel nicht für den Kader der Three Lions berücksichtigt.

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Grund dafür ist, dass England von den 24 verfügbaren Profis nur 23 nominieren darf. In der gleichen Situation befand sich Jürgen Klopp vor dem Spiel von Deutschland gegen die Niederlande (1:1). Der Bundestrainer verzichtete auf Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim.