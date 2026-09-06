Ladehemmung: Mitspieler macht Woltemade-Ansage

Seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin ist Randal Kolo Muani in Test- und Pflichtspielen noch torlos und wehrt sich gegen aufkeimende Kritik. Trainer Luciano Spalletti hatte den 27-Jährigen zuletzt öffentlich gerügt, der ehemalige Frankfurt-Stürmer bezieht nun im ‚Corriere della Sera‘ Stellung: „Er hat recht. Wenn man sich so viele Chancen herausspielt, muss man sie auch verwerten können. Für mich ist aber das Wichtigste, zu spielen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich noch kein Tor geschossen habe. Ich kann als Flügelspieler, Mittelstürmer oder Nummer zehn spielen. Damit habe ich kein Problem.“

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Kulo Muani war in diesem Sommer für 41,2 Millionen Euro vom Paris St. Germain zur Alten Dame gewechselt. Am Deadline Day verpflichtete Juve mit Leihspieler Nick Woltemade (24/von Newcastle United) einen potenziellen Konkurrenten. Auch zu diesem Transfer äußerte sich Kolo Muani: „Woltemade? Wir können zusammen spielen. Da gibt es absolut kein Problem.“