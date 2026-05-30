Arsenal verliert: Aber Havertz beeindruckt in WM-Rolle

Kai Havertz kann Champions League-Finals. Wie schon vor fünf Jahren im Trikot des FC Chelsea hat der deutsche Nationalspieler erneut in einem Endspiel um den Henkelpott getroffen.

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Sein frühes Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 war aber nicht die einzige auffällige Szene des Linksfußes, der wie im anvisierten System von Julian Nagelsmann auch für Arsenal gegen PSG als Neuner agierte. Immer wieder machte er mit dem Rücken zum Tor den Ball fest, gewann Kopfballduelle gegen Willian Pacho und Marquinhos und war dem Innenverteidiger-Duo vor allem in puncto Geschwindigkeit deutlich überlegen.

Nun wird Havertz in den deutschen WM-Spielen voraussichtlich selten so viel Raum zum gegnerischen Tor vor sich haben. Dennoch war seine Leistung bis zur Auswechslung nach den regulären 90 Minuten ein starker Indikator für steil aufsteigende Form, die er im besten Fall auch nach Nord- und Mittelamerika transportiert.

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An Selbstvertrauen dürfte es Havertz trotz der heutigen Final-Niederlage nicht mangeln.