Gespräche laufen: Frankfurt will sich bei Real bedienen
Gerade in der Defensive will und muss Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer nachbessern. Von Real Madrid könnte Víctor Valdepeñas an den Main wechseln.
Wie es mit Nnamdi Collins (22) bei Eintracht Frankfurt weitergeht, ist noch vollkommen offen, ein Abgang ist durchaus wahrscheinlich. Deshalb schaut sich Sportvorstand Markus Krösche schon nach einem Ersatz um.
Dabei ist der 45-Jährige auf Víctor Valdepeñas gestoßen. Laut der ‚Bild‘ ist der 19-jährige Abwehrspieler ein konkreter Kandidat bei den Adlerträgern, Gespräche mit der Spielerseite habe es bereits gegeben. Die Hessen haben den Innenverteidiger schon seit geraumer Zeit im Blick, im Sommer wittert der Bundesligist seine Chance.
Debüt unter Alonso
Im vergangenen Jahr waren auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am spanischen U19-Nationalspieler interessiert, der AC Mailand und der FC Arsenal sind ebenfalls im Rennen. Das Boulevardblatt berichtet, dass die Königlichen mehr als fünf Millionen Euro für den Linksfuß fordern, der auch als Linksverteidiger agieren kann. Zudem wird über eine Rückkaufklausel gemutmaßt.
Denn auch bei Real wird dem Youngster viel zugetraut. Unter Xabi Alonso feierte Valdepeñas Ende Dezember sein Startelfdebüt als Linksverteidiger bei den Profis, ein weiterer Einsatz war ihm seither nicht vergönnt. Beim Finale der Youth League gegen den FC Brügge (5:3 n.E.) kam der Verteidiger am vergangenen Montag nicht zum Einsatz.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden