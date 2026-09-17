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Rekordnationalspieler: Ex-HSV-Star beendet Karriere

von Martin Schmitz
1 min.
Tomás Rincón beim Training der venezolanischen Nationalmannschaft @Maxppp

Tomás Rincón (38) beendet seine aktive Karriere nach 20 Jahren mit sofortiger Wirkung. Das gibt der ehemalige Profi des Hamburger SV via Social Media bekannt: „Lieber Fußball, danke, dass du dem Leben dieses träumenden Jungen aus San Cristóbal einen Sinn gegeben hast. Nun ist die Zeit gekommen, ein Kapitel zu schließen, das so viele Jahre lang mein Leben ausgemacht hat.“ Zuletzt war der Sechser bis zum Sommer beim FC Santos aktiv.

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2009 war Rincón aus seiner venezuelischen Heimat für knapp 750.000 Euro zu den Rothosen gewechselt und hatte bis 2014 insgesamt 128 Pflichtspiele für den Nordklub bestritten. Es war die zweitlängste Station seiner Karriere. Anschließend war der Rechtsfuß noch für jeweils beide Spitzenklubs aus Turin und Genua aktiv. Mit 143 Länderspielen ist Rincón Rekordnationalspieler seines Landes.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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