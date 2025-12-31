Neuer Klub: Goretzka bewirbt sich per SMS

Ab dem morgigen Donnerstag darf Leon Goretzka (30) offiziell und ohne explizites Einverständnis des FC Bayern Gespräche mit möglichen neuen Arbeitgebern führen. Als Ergebnis könnte der Nationalspieler einen ab Sommer gültigen Vertrag unterzeichnen. Theoretisch wäre also durchaus denkbar, dass die Ungewissheit rund um Goretzka schon sehr bald der Vergangenheit angehört.

Seiner Möglichkeiten ist sich der Mittelfeldspieler selbstredend sehr bewusst. Und so hat er offenbar schon eine ganz spezielle Möglichkeit abgeklopft. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Goretzka seinem Ex-Trainer Hansi Flick Nachrichten geschickt mit dem Wortlaut, dass er sich „freuen würde, wieder unter ihm zu spielen“.

Nicht Flicks erste Wahl

Allerdings, so die katalanische Sportzeitung weiter, sei Goretzka nicht Flicks oberste Priorität, auch wenn der deutsche Chefcoach des FC Barcelona durchaus gerne einen physisch starken und erfahrenen Mittelfeldspieler verpflichten würde.

Insofern scheint es darauf hinauszulaufen, dass Goretzkas Zukunft noch eine Weile offenbleiben wird. Schließlich können nicht viele Klubs den Gehaltsanspruch des langjährigen Bayern-Profis auch nur annähernd erfüllen.