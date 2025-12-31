Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

Neuer Klub: Goretzka bewirbt sich per SMS

Wenig deutet darauf hin, dass der FC Bayern Mittelfeldspieler Leon Goretzka noch einmal eine Vertragsverlängerung anbietet. Der Ex-Schalker ist bereits selbst aktiv geworden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Leon Goretzka lamentiert @Maxppp

Ab dem morgigen Donnerstag darf Leon Goretzka (30) offiziell und ohne explizites Einverständnis des FC Bayern Gespräche mit möglichen neuen Arbeitgebern führen. Als Ergebnis könnte der Nationalspieler einen ab Sommer gültigen Vertrag unterzeichnen. Theoretisch wäre also durchaus denkbar, dass die Ungewissheit rund um Goretzka schon sehr bald der Vergangenheit angehört.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seiner Möglichkeiten ist sich der Mittelfeldspieler selbstredend sehr bewusst. Und so hat er offenbar schon eine ganz spezielle Möglichkeit abgeklopft. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Goretzka seinem Ex-Trainer Hansi Flick Nachrichten geschickt mit dem Wortlaut, dass er sich „freuen würde, wieder unter ihm zu spielen“.

Nicht Flicks erste Wahl

Allerdings, so die katalanische Sportzeitung weiter, sei Goretzka nicht Flicks oberste Priorität, auch wenn der deutsche Chefcoach des FC Barcelona durchaus gerne einen physisch starken und erfahrenen Mittelfeldspieler verpflichten würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insofern scheint es darauf hinauszulaufen, dass Goretzkas Zukunft noch eine Weile offenbleiben wird. Schließlich können nicht viele Klubs den Gehaltsanspruch des langjährigen Bayern-Profis auch nur annähernd erfüllen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (15)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
FC Bayern
Barcelona
Leon Goretzka

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Barcelona Logo FC Barcelona
Leon Goretzka Leon Goretzka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert