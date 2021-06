Rangers: Defoe bleibt noch ein Jahr

Stürmer Jermain Defoe wird auch in der kommenden Saison für die Glasgow Rangers auflaufen. Der 38-Jährige hat sich mit dem schottischen Meister darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern.

🆕 @IAmJermainDefoe has today agreed a new, one year contract with #RangersFC and now moves into a player/coach role.



