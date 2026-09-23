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Bellingham vor schneller Unterschrift?

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
Jude Bellingham jubelt @Maxppp

Jude Bellingham wird wohl zeitnah seinen Vertrag bei Real Madrid verlängern. ‚Marca‘-Journalist Matteo Moretto berichtet jedenfalls, dass eine Unterschrift noch in diesem Jahr, womöglich sogar schon in den kommenden Wochen erfolgen könnte.

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Bellingham ist aktuell noch bis 2029 an die Königlichen gebunden. Im Raum steht ein neuer Kontrakt bis 2030 oder 2031. Der 23-jährige Mittelfeldmann war 2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real gekommen und wurde dort endgültig zum internationalen Superstar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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