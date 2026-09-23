Bellingham vor schneller Unterschrift?

Jude Bellingham wird wohl zeitnah seinen Vertrag bei Real Madrid verlängern. ‚Marca‘-Journalist Matteo Moretto berichtet jedenfalls, dass eine Unterschrift noch in diesem Jahr, womöglich sogar schon in den kommenden Wochen erfolgen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bellingham ist aktuell noch bis 2029 an die Königlichen gebunden. Im Raum steht ein neuer Kontrakt bis 2030 oder 2031. Der 23-jährige Mittelfeldmann war 2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real gekommen und wurde dort endgültig zum internationalen Superstar.