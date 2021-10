Muñoz verlässt Watford

Trainer Xisco Muñoz ist nicht mehr länger Trainer des FC Watford. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, hat der 41-Jährige den Chefsessel beim Aufsteiger geräumt.

Die Hornets sind mit sieben Punkten aus sieben Spielen in die Saison gestartet und belegen momentan Platz 14 der Premier League. Einen Nachfolger hat Watford noch nicht vorgestellt.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.