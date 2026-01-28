Menü Suche
Knie-OP: Werder lange ohne Pieper

von Julian Jasch - Quelle: werder.de
Amos Pieper am Ball für Werder @Maxppp

Werder Bremen muss den nächsten personellen Rückschlag verdauen. Die Grün-Weißen teilen am heutigen Mittwoch offiziell mit, dass sich Amos Piepier in Folge einer Fleischwunde, die er sich bei der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen zugezogen hatte, einem kleinen operativen Eingriff unterziehen musste. Deshalb wird der 28-Jährige vorerst nicht zur Verfügung stehen, voraussichtlich sogar „mehrere Wochen“, bestätigt Cheftrainer Horst Steffen.

Der Pieper-Ausfall ist für den kriselnden Bundesligisten besonders bitter, gehört der Innenverteidiger doch bislang zu den wenigen Lichtblicken im Team. Zudem fallen mit Mitchell Weiser (31), Isaac Schmidt (26), Felix Agu (26), Niklas Stark (30) und Maximilian Wöber (27) schon fünf Werder-Verteidiger aus.

