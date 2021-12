Hoffmann träumt von Bayern-Comeback

Ron-Thorben Hoffmann will nicht ausschließen, dass er zum FC Bayern zurückkehren wird. „Ja, das kann ich“, antwortet der Keeper auf die Frage der ‚Süddeutschen Zeitung‘, ob er sich eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub vorstellen könne, „der FC Bayern ist neben meinem Heimatverein Hansa Rostock mein Lieblingsverein und wird es immer bleiben.“

Der 22-jährige Schlussmann ist derzeit an den AFC Sunderland verliehen. Für den Fall eines Aufstiegs in die zweite englische Liga besitzen die Black Cats eine Kaufoption. „Letztlich ist die Perspektive entscheidend – für beide Seiten. Ich komme jetzt an einen Punkt in meiner Karriere, an dem es wichtig ist, Aussicht auf Spiele zu haben. Ich bin aber der Allerletzte, der Spiele beim FC Bayern einfordert. Das wäre an dem Punkt, an dem ich in meiner Karriere bin, total vermessen“, so Hoffmann.