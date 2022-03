Real: 60 Millionen für Tierney?

Real Madrid hat angeblich konkretes Interesse an Kieran Tierney vom FC Arsenal. Einem Bericht der ‚Sunday Post‘ zufolge bereiten die Königlichen ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro vor, um den schottischen Nationalspieler im Sommer ins Estadio Santiago Bernabéu zu holen.

Der Linksverteidiger könnte bei Real in die Fußstapfen von Marcelo treten, der 33-jährige Brasilianer wird Madrid zum Saisonende verlassen. Der 24-jährige Tierney ist noch bis 2026 an die Gunners gebunden. Ob Real für einen Backup von Ferland Mendy (26) derart tief in die Tasche greift, ist aber fraglich.