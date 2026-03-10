Wolfsburg: Bauer-Assistent muss ebenfalls gehen

Der VfL Wolfsburg krempelt das Trainerteam kräftig um. Neben Daniel Bauer muss auch Assistenzcoach Tobias Holm seinen Platz räumen. Der 36-Jährige war 2020 von Hannover 96 in den Nachwuchsbereich der Wolfsburger gewechselt und arbeitete dort bis zu seinem Aufstieg zu den Profis in verschiedenen Altersstufen.

Dieter Heckings neue Co-Trainer sind Frank Geideck und Murat Ural. Darüber hinaus wird auch Julian Klamt, der schon Heckings Vorgänger Bauer assistierte, dem VfL zunächst einmal bis zur Länderspielpause erhalten bleiben.