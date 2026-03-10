Menü Suche
Wolfsburg: Bauer-Assistent muss ebenfalls gehen

von Tobias Feldhoff - Quelle: vfl-wolfsburg.de
Daniel Bauer an der Seitenlinie @Maxppp

Der VfL Wolfsburg krempelt das Trainerteam kräftig um. Neben Daniel Bauer muss auch Assistenzcoach Tobias Holm seinen Platz räumen. Der 36-Jährige war 2020 von Hannover 96 in den Nachwuchsbereich der Wolfsburger gewechselt und arbeitete dort bis zu seinem Aufstieg zu den Profis in verschiedenen Altersstufen.

VfL Wolfsburg
Auch Tobias Holm verlässt den VfL.

Danke für deinen Einsatz, Tobi! 💚 Wir wünschen dir von Herzen alles Gute für die Zukunft.

📑 Mehr Infos dazu im Newsticker ➡️

#VfLWolfsburg
Bei X ansehen

Dieter Heckings neue Co-Trainer sind Frank Geideck und Murat Ural. Darüber hinaus wird auch Julian Klamt, der schon Heckings Vorgänger Bauer assistierte, dem VfL zunächst einmal bis zur Länderspielpause erhalten bleiben.

