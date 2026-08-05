Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Frankfurt findet Batshuayi-Abnehmer

von Dominik Sandler - Quelle: Okaz
Michy Batshuayi klatscht @Maxppp

Nach eineinhalb wenig erfolgreichen Jahren wird Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt voraussichtlich verlassen. Die saudische Tageszeitung ‚Okaz‘ berichtet, dass der Transfer des Belgiers zu Al Shabab vor dem Abschluss steht. Die beiden Klubs seien sich in den wesentlichen Punkten bereits einig, lediglich wenige Details seien noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Wüstenklub will den Transfer möglichst schnell über die Bühne bringen, um Batshuayi schnell in den Kader integrieren zu können. Unter Adi Hütter hat der 32-Jährige keine wirkliche Perspektive. Für Frankfurt absolvierte der Mittelstürmer 21 Spiele und konnte dabei vier Treffer erzielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Frankfurt
Shabab
Michy Batshuayi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Shabab Logo Al Shabab
Michy Batshuayi Michy Batshuayi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert