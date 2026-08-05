Frankfurt findet Batshuayi-Abnehmer

Nach eineinhalb wenig erfolgreichen Jahren wird Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt voraussichtlich verlassen. Die saudische Tageszeitung ‚Okaz‘ berichtet, dass der Transfer des Belgiers zu Al Shabab vor dem Abschluss steht. Die beiden Klubs seien sich in den wesentlichen Punkten bereits einig, lediglich wenige Details seien noch zu klären.

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Der Wüstenklub will den Transfer möglichst schnell über die Bühne bringen, um Batshuayi schnell in den Kader integrieren zu können. Unter Adi Hütter hat der 32-Jährige keine wirkliche Perspektive. Für Frankfurt absolvierte der Mittelstürmer 21 Spiele und konnte dabei vier Treffer erzielen.