27 Millionen: Einigung im En-Nesyri-Poker

Youssef En-Nesyri (28) zieht es offenbar nach Italien. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat sich Fenerbahce mit Juventus Turin auf eine Leihe verständigt. Die ausgehandelte Leihgebühr soll bei fünf Millionen Euro liegen, die Kaufoption wird auf 19 Millionen Euro nebst drei Millionen Euro an etwaigen Bonuszahlungen taxiert.

Die Turnier Sportzeitung ‚Tuttosport‘ ergänzt, dass Juventus-Sportdirektor Marco Ottolini am heutigen Freitagmorgen in Istanbul angekommen ist, um den Deal final einzutüten. Überzeugungsarbeit muss vor allem beim Mittelstürmer selbst geleistet werden, der dem Deal noch zustimmen muss.