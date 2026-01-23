Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

27 Millionen: Einigung im En-Nesyri-Poker

von Remo Schatz - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Tuttosport
Zahltag für Youssef En-Nesyri @Maxppp

Youssef En-Nesyri (28) zieht es offenbar nach Italien. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat sich Fenerbahce mit Juventus Turin auf eine Leihe verständigt. Die ausgehandelte Leihgebühr soll bei fünf Millionen Euro liegen, die Kaufoption wird auf 19 Millionen Euro nebst drei Millionen Euro an etwaigen Bonuszahlungen taxiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Turnier Sportzeitung ‚Tuttosport‘ ergänzt, dass Juventus-Sportdirektor Marco Ottolini am heutigen Freitagmorgen in Istanbul angekommen ist, um den Deal final einzutüten. Überzeugungsarbeit muss vor allem beim Mittelstürmer selbst geleistet werden, der dem Deal noch zustimmen muss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Serie A
Fenerbahce
Juventus
Youssef En-Nesyri

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Juventus Logo Juventus Turin
Youssef En-Nesyri Youssef En-Nesyri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert