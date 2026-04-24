Bedient sich Lampard in der 2. Bundesliga?

John Tolkin (23) hat offenbar das Interesse von Coventry City geweckt. Der von Frank Lampard trainierte englische Zweitligist, der bereits als Aufsteiger in die Premier League feststeht, hat den Linksverteidiger von Holstein Kiel nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ zuletzt genauer verfolgt. Eine Kontaktaufnahme zu den Störchen habe es bislang aber noch nicht gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitter: Nach einer deutlichen Formverbesserung unter dem neuen Coach Tim Walter zog sich Tolkin am 10. April gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) eine Innenbandverletzung zu, wegen der er wochenlang aussetzen muss. Der US-Amerikaner träumt weiter von der Teilnahme an der Heim-Weltmeisterschaft im Sommer. Ob der zehnfache Nationalspieler auch in der kommenden Saison das Kiel-Trikot trägt, ist offen. Tolkins bis 2028 laufender Vertrag enthält laut dem ‚Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag‘ eine Ausstiegsklausel.