Favre: „Haaland war ein toller Transfer“

Lucien Favre ist fasziniert von seinem ehemaligen Schüler Erling Haaland (21). „Er hat so eine Power. Wenn er zwischen den beiden Innenverteidigern in die Tiefe geht, kann man ihn nicht mehr aufhalten“, schwärmt der Ex-Coach von Borussia Dortmund im Gespräch mit der ‚L’Équipe‘, „er hat große Fortschritte gemacht. Er ist ein toller Arbeiter mit einer super Mentalität und jemand, der immer gewinnen will. Es war ein toller Transfer.“

Ob Favre nochmal einen Spieler der Kategorie Haaland trainieren wird? Fest steht für den 64-Jährigen Schweizer jedenfalls, dass er bald wieder als Trainer arbeiten möchte. „Ich werde wieder anfangen. Ich bin noch zu jung, um jetzt aufzuhören. Ich bin gesund, aktiv und es ist nichts für mich, einfach so zu Hause zu bleiben. Auch wenn ich mich nicht auf jedes Projekt einlassen will.“