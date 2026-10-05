Kimmich-Debatte bleibt: Ist der Kapitän schon beschädigt?

Nach den vier Länderspielen am Stück fällt das Fazit beim Deutschen Fußball-Bund gemischt aus. Dass Jürgen Klopp eine neue Euphorie entfachen konnte, ist unbestritten. Darüber hinaus lieferten die Nations League-Spiele viele neue Erkenntnisse. So erscheinen vermeintliche Problemzonen wie die offensiven Flügel oder die Rechtsveteidigerposition mittlerweile deutlich unproblematischer.

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Ist der Kapitän beschädigt?

Mit seiner Nominierungstaktik trat der Bundestrainer aber auch eine Debatte los, die die Nationalmannschaft bis zur kommenden Länderspielpause im November begleiten wird und die unter Umständen seinen Kapitän beschädigen könnte. Joshua Kimmich war lediglich für die ersten beiden Länderspiele vorgesehen. Zwar wollte der 31-Jährige unbedingt für den gesamten Zeitraum dabei bleiben, Klopp entschied sich aber dagegen. Problematisch dabei war unter anderem, dass der Schichtwechsel ausgerechnet nach dem schwachen Hinspiel gegen Griechenland (0:1) vollzogen wurde und Kimmich den Eindruck so nicht korrigieren konnte.

Gegen Serbien (2:0) und beim Rückspiel in Griechenland (0:0) durften Aleksandar Pavlovic (22) und Tom Bischof (21) ran und verdienten sich teilweise FT-Bestnoten. Für Viele stellt sich nun die Frage, ob Klopp überhaupt noch an Kimmich festhalten kann oder den Mittelfeldmotor längst infrage stellen sollte.

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Experten uneins

Für Michael Ballack stellte sich die Frage innerhalb der ‚RTL/Sky‘-Sendung ‚Schwarz. Rot. Klopp. – Der Länderspieltalk‘ nicht. „Klopp hat ihn ein bisschen rausdelegiert für diese beiden Spiele, um zu sehen, wie die Gruppe ohne ihn funktioniert“, so der frühere Kapitän, der klarstellte: „Damit schwächt er ihn nicht. Ich sehe auch niemanden, der ihn derzeit ersetzen könnte.“

Oliver Kahn konnte seinem ehemaligen Mitspieler nicht zustimmen und sieht ein generelles Problem bei Kimmich: „Alle müssen das Gefühl bekommen, sich ihren Status erarbeiten zu müssen. Wichtig ist, dass andere zu ihm aufschauen. Dafür fehlen ihm die Erfolge mit der Nationalmannschaft. Das macht es schwierig.“

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Matthäus verteidigt Kimmich

Dass Kahn selbst nie einen großen Titel als Stammkeeper der Nationalmannschaft erreichen konnte, erwähnte der Titan dabei nicht. Das hat ihm Lothar Matthäus voraus und stellte sich hinter seinen Nachfolger als DFB-Kapitän: „Für mich ist Joshua Kimmich gesetzt. Ich beteilige mich überhaupt nicht an dieser Diskussion, ob wir ihn brauchen oder nicht.“

Der Rekordnationalspieler verwies korrekterweise auf das Klopp-Debüt: „Joshua Kimmich war für mich der beste Feldspieler beim ersten Spiel in den Niederlanden (1:1, Anm. d. Red). Er ist ein Anführer, er hat Erfahrung. Er trägt dazu bei, Mannschaften stärker zu machen.“

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Sollte Jürgen Klopp an Joshua Kimmich als Dreh- und Angelpunkt der Nationalmannschaft festhalten? Ja, er ist zurecht Kapitän und wichtig für das Team Nein, seine Leistung rechtfertigt seinen Status nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Es ist bezeichnend für die Schnelllebigkeit des Fußballs, dass der starke Kimmich-Auftritt in Amsterdam durch eine schwächere Leistung gegen Griechenland direkt in Vergessenheit gerät. Fakt ist: Pavlovic und Bischof haben in dessen Abwesenheit gemeinsam mit Florian Wirtz (23) prächtig harmoniert. Eine Schwalbe macht aber noch keinen Sommer und Klopp wird mit Sicherheit seinen Kapitän nicht infrage stellen – zumindest noch nicht.