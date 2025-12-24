BVB-Sorgenkind: Adeyemi hat noch zwei Fürsprecher

Karim Adeyemi sorgt bei Borussia Dortmund seit Wochen immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt benahm er sich nach seiner Auswechslung zum Jahresausklang gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) kräftig daneben. Sportchef Lars Ricken sagte anschließend genervt, er wolle „Karim Adeyemi jetzt noch einmal sehr deutlich machen“, welche Werte man beim BVB vertrete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich unpassend in dieser Gemengelage: Adeyemi pokert, vertreten durch Star-Agent Jorge Mendes, schon lange um eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus, fordert neben einem Topgehalt auch eine Ausstiegsklausel.

Bei Borussia Dortmund gibt es mittlerweile Stimmen, die die Nase voll haben. Auch ein Verkauf im kommenden Sommer ist Thema, bei einem Adeyemi-Krisengipfel nach Weihnachten soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Das Preisschild liegt laut der ‚Bild‘ bei 60 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Adeyemi hat trotz Waffenbesitz-Skandal, Vertragspoker, Flaschenwurf, Katakomben-Zoff und Auswechslungszickerei auch noch zwei wichtige Fürsprecher beim BVB. Der ‚Bild‘ zufolge steht ausgerechnet Trainer Niko Kovac weiterhin auf der Seite des 23-jährigen Angreifers, auf den er rein sportlich große Stücke hält. Außerdem habe zuletzt Klub-Berater Matthias Sammer Partei für Adeyemi ergriffen.

Sollte der BVB über einen Verkauf nachdenken? Ja, Adeyemis Verhalten zuletzt ging gar nicht Nein, er ist zu wichtig für den BVB Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Adeyemi am Scheideweg

So oder so steht Adeyemi am Scheideweg. Seine Leistungen in dieser Saison sind mal wieder äußerst schwankend (22 Spiele, sechs Tore, drei Vorlagen). Auch sein Platz im DFB-Kader ist nicht in Stein gemeißelt. Die ganz großen Klubs dürften daher selbst bei perfektem Benehmen nicht anklopfen. Gerüchte um den FC Arsenal, Manchester United und den FC Barcelona konkretisierten sich entsprechend bislang noch nicht.