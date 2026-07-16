Juve holt ablösefreien Rechtsverteidiger

Der türkische WM-Fahrer Zeki Celik (29) heuert bei Juventus Turin an. Der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag bei der AS Rom Ende Juni ausgelaufen war, unterschreibt einen bis 2029 datierten Vertrag bei der Alten Dame.

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Zeki Celik è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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2022 war Celik für etwas mehr sieben Millionen Euro vom OSC Lille zur Roma gewechselt. Dort sammelte er 106 Einsätze in der Serie A, weitere werden bei den Bianconeri hinzukommen.