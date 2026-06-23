VfB verhandelt Milosevic-Abgang

Der VfB Stuttgart könnte noch in diesem Sommer Jovan Milosevic zu Geld machen. Laut dem lokalen Newsportal ‚Samsun Haber‘ hat Samsunspor Kontakt zum VfB aufgenommen und verhandelt mit den Schwaben über die Ablösesumme. Der 20-Jährige sei das Hauptziel des türkischen Erstligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Werder Bremen hatte zwischenzeitlich auf eine Weiterbeschäftigung gehofft, zuletzt wuchsen aber die Zweifel an der Weser. Stuttgart hofft dem Vernehmen nach auf eine Ablösesumme von acht Millionen Euro. Beim VfB wird Milosevic der Schritt bislang nicht zugetraut, vertraglich ist er noch bis 2029 gebunden.