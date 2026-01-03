Zum Schnäppchen-Preis: Schlager doch schon im Winter weg?

Weil der Vertrag von Xaver Schlager im Sommer ausläuft, ist die aktuelle Transferphase die letzte Möglichkeit für RB Leipzig, eine Ablösesumme für den 28-Jährigen zu generieren. Der Österreicher könnte dabei zu einem echten Schnäppchen werden, was Juventus Turin auf den Plan ruft. Die Alte Dame wird schon seit längerem mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, allerdings war bisher von einem ablösefreien Transfer nach der Saison die Rede.

Nun könnten die Bianconeri die Verpflichtung von Schlager aber bereits in diesem Winter vollziehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Leipziger ihrem Schützling ein Preisschild von lediglich vier bis fünf Millionen Euro verpasst. Der 49-fache Nationalspieler darf aufgrund seines auslaufenden Arbeitspapiers ohnehin bereits ohne explizite Zustimmung der Leipziger mit anderen Klubs verhandeln.

Allerdings berichtet die ‚Bild‘ außerdem, weder der italienische Spitzenklub noch Schlager selbst an RB Leipzig herangetreten ist, um ein Wechselinteresse zu hinterlegen. Die Sachsen wollen ihren Mittelfeldmotor eigentlich nur ungern vorzeitig abgeben. Intern wird er für seine Qualität und seine Mentalität enorm geschätzt, weshalb man die Zusammenarbeit gerne auch über die Saison hinaus fortsetzen würde. Derzeit scheint aber ein Abgang, spätestens im Sommer, der wahrscheinlichste Ausgang zu sein.

Schlager und Juve mit anderen Optionen

Schlager liebäugelte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League und auch Juventus Turin hat für die Position im zentralen Mittelfeld noch zahlreiche andere Alternativen auf der Liste: Sandro Tonali (25) und Morten Hjulmand (26) sollen beim italienischen Rekordmeister ebenfalls hoch im Kurs stehen.