Emersonn vollzieht 31-Millionen-Wechsel
Ipswich Town hat Emersonn (21) verpflichtet. Der Premier League-Aufsteiger überweist dem Vernehmen nach mitsamt Boni bis zu 31 Millionen Euro an den FC Toulouse. Der brasilianische Stürmer unterschreibt auf der Insel bis 2031.
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Ipswich Town is excited to announce the signing of Brazilian striker Emersonn. ✍️— Ipswich Town (@IpswichTown) July 8, 2026
The 21-year-old joins from French Ligue 1 side Toulouse for an undisclosed fee and has signed a five-year contract at Portman Road, running to the summer of 2031.
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