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Offiziell

Emersonn vollzieht 31-Millionen-Wechsel

Ipswich Town hat Emersonn (21) verpflichtet. Der Premier League-Aufsteiger überweist dem Vernehmen nach mitsamt Boni bis zu 31 Millionen Euro an den FC Toulouse. Der brasilianische Stürmer unterschreibt auf der Insel bis 2031.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Toulouse
Ipswich
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